Закінчився термін водійського посвідчення: чи можуть українці продовжувати керувати машиною

Посвідчення водія (видане вперше), термін дії якого закінчився в період воєнного стану та протягом року з дня його скасування, продовжує діяти на території України, пояснює адвокат Олександр Головченко. Нагадаємо, що водійські посвідчення «блокуватимуть» за борги та несплату аліментів.

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Якщо ж все ж таки вирішили обміняти посвідчення водія, варто пам’ятати певні моменти, зазначає адвокат.

«Обмін документу вперше можна робити лише після закінчення терміну його дії (наступного дня або пізніше). У період воєнного стану заміна водійського здійснюється без надання медичної довідки, лише паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія».

Також слід пам’ятати, що послуга щодо обміну посвідчення водія надається лише особі, що здійснює обмін.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні різко подорожчає видача прав водія, складання іспитів та реєстрація авто.

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