Доплати військовим у розмірі 30 та 100 тисяч грн: що з ними буде у 2024 році — відповідь Міноборони

У 2024 році військовим на фронті можуть підняти виплату «бойових». Так на фінансування потреб військовослужбовців буде спрямовано 751,3 мільярда гривень.

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При цьому розмір фінансування визначається на основі комплексу факторів, включаючи займану посаду та військове звання, а також містить окрему винагороду, політика нарахування якої була оновлена у 2023 році.

Про це йдеться в інформації, наданій агенції BBC заступником міністра оборони України Юрієм Джигиром.

«Доплати у розмірі 30 та 100 тисяч гривень залишаються в силі, а загальний розмір фінансового забезпечення військових зберігатиметься на рівні попереднього року», — стверджують в оборонному відомстві.

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Також пояснюється, що фінансове забезпечення військовослужбовців у період дії воєнного стану складається з двох основних частин: щомісячного грошового забезпечення та додаткової винагороди, до якої входять надбавки різного розміру. При цьому грошове забезпечення поділяється на основне, що включає посадовий оклад, оклад за військове звання та надбавку за стаж служби, та додаткове, яке передбачає надбавки за особливості проходження служби.

У 2024 році фінансове забезпечення українських військовослужбовців, затверджене рішенням Кабінету Міністрів України, передбачає наступні ставки:

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Курсанти військових навчальних закладів матимуть щомісячне забезпечення у розмірі 2 350 гривень.

Солдати, які служать за призовом, отримуватимуть 6 000 гривень.

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Мобілізовані військовослужбовці, що знаходяться у зоні бойових дій, але не беруть безпосередньо участі у боях, — 30 000 гривень.

Військові, задіяні у виконанні спеціальних завдань на лінії фронту, матимуть забезпечення 50 000 гривень.

Бійці, що безпосередньо залучені до бойових дій на передовій, отримають 100 000 гривень.

Захисники, які перебувають на лікуванні або реабілітації після поранень, отриманих під час служби, а також ті, кого взято в полон, також отримають по 100 000 гривень.

Розмір грошового забезпечення за посадами в офіцерському складі Сухопутних військ Збройних Сил України нараховуватиметься таким чином:

Командир взводу — 28 229 гривень.

Командир батальйону — 36 481 гривня.

Командир бригади або командир полку Сил спеціальних операцій — 50 173 гривні.

Для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом у Сухопутних військах ЗСУ, встановлено такі суми:

Стрілець — 20 586 гривень.

Навідник-оператор — 22 268 гривень.

Командир танка — 24 862 гривні.

Головний сержант роти — 26 094 гривні.

Ці ставки грошового забезпечення демонструють зобов’язання держави підтримувати своїх захисників, враховуючи важливість їхньої служби та внесок у захист країни.

Зазначимо, що в контексті державних витрат на оборону, Кабмін виділив для сектору оборони та безпеки загалом 1 трильйон 692 мільярди гривень, що становить 22,1% від ВВП країни. Водночас бюджет на підтримку ветеранів був збільшений вдвічі порівняно з минулим роком, досягши майже 15 мільярдів гривень.

Також нагадаємо, що хороші новини є і для цивільних пенсіонерів: одна з груп людей на заслуженому відпочинку буде отримувати щомісяця 4500 грн — майже ще одну середню пенсію.

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