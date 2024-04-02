Фактично ще одна пенсія: хто з пенсіонерів може розраховувати у квітні на доплату в 4500 грн

Незважаючи на те, що підвищення пенсій з 1 квітня зачепить не всіх українців на заслуженому відпочинку, деякі з них зможуть отримати доплату у розмірі 4,5 тисяч гривень — фактично, ще одну середню пенсію.

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Про це пишуть ЗМІ.

На жаль, причиною для таких виплат стало не зовсім радісне минуле людей: справа в тому, що законом No3113 від 29 травня 2023 року доплати до пенсій гарантовано людям, які за радянських часів зазнавали переслідувань та репресій з боку влади, зокрема, були позбавлені волі за політичні та релігійні переконання, а також відправлені до психіатричних лікарень.

На початку цього року розмір таких доплат складав 4,2 тис. грн. Проте після індексації у березні розмір доплат збільшився до 4534,32 грн. Таким чином справедливість було відновлено через десятки років.

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Ще одна приємна «несподіванка»: деякі інші громадяни, які здійснили важливий внесок в розвиток України, можуть отримати щомісячну доплату (від 23 до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Право на отримання таких доплат українці отримали з 1 липня 2023 року.

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Також варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні скасували багато надбавок до пенсій через брак коштів у держбюджеті. Залишилася лише традиційна індексація у березні, яка і відбулася з початку місяця.

Внаслідок цього перегляду, пенсіонери з мінімальними пенсіями отримали збільшення на 100 грн., тоді як власники вищих пенсій змогли скористатися максимальною надбавкою у 1500 грн. У середньому підвищення становило 400 грн.

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Додаткові виплати нарахують українцям, які виходять на пенсію у 60 років із необхідним стажем: 30 років для жінок та 35 — для чоловіків. Такі пенсіонери отримають додатково 520 грн.

Також із 1 квітня в Україні зростає розмір мінімальної зарплати до 8000 грн. Це дозволить деяким пенсіонерам отримати надбавки.

В той же час держава, здійснюючи справедливість однією рукою, іншою знову ображає людей пенсійного віку: виявляється, всім пенсіонерам недодали обіцяні 5% індексації, і вже не збираються цього робити.

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