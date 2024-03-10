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Людей менше — грошей більше: в Україні вигадали дивний спосіб збільшити виплати військовим «на передку»

20:14 10 березня 2024
Виплати військовим

Не дивлячись на дефіцит бюджету, військовослужбовцям, що борються на передових позиціях фронту з російською агресією, можливо в два рази підняти виплату «бойових». Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко, пише «Телеграф».

За словами депутата, під час його поїздок на фронт, до нього неодноразово зверталися військові з пропозицією підняти «бойові» виплати.

«Вони хотіли б отримувати надбавку за „бойові“ не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати», — зазначив Горбенко.

Знайти кошти в бюджеті на таку індексацію, на думку нардепа, можливо за рахунок звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати, тобто, так званих, відмовників.

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«Я не бачу сенсу тримати таких людей в лавах нашої армії, краще ці кошти, які вивільняються (вони ж не будуть отримувати зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну», — резюмував Руслан Горбенко.

Зазначимо, що багато військових експертів давно говорять про дефіцит військовослужбовців в рядах ЗСУ.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як пораненим бійцям отримати 100 тисяч гривень.

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