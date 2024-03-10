Людей менше — грошей більше: в Україні вигадали дивний спосіб збільшити виплати військовим «на передку»

Не дивлячись на дефіцит бюджету, військовослужбовцям, що борються на передових позиціях фронту з російською агресією, можливо в два рази підняти виплату «бойових». Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко, пише «Телеграф».

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За словами депутата, під час його поїздок на фронт, до нього неодноразово зверталися військові з пропозицією підняти «бойові» виплати.

«Вони хотіли б отримувати надбавку за „бойові“ не 100 тисяч гривень, а 200 тисяч. Це можна робити? Так, можна! І є така пропозиція від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який запропонував президенту подвоїти ці виплати для мотивації хлопців, які бажають битися і воювати», — зазначив Горбенко.

Знайти кошти в бюджеті на таку індексацію, на думку нардепа, можливо за рахунок звільнення з лав ЗСУ тих, хто не бажає воювати, тобто, так званих, відмовників.

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«Я не бачу сенсу тримати таких людей в лавах нашої армії, краще ці кошти, які вивільняються (вони ж не будуть отримувати зарплату), спрямувати на додаткову мотивацію хлопців, які бажають воювати, захищати свою країну», — резюмував Руслан Горбенко.

Зазначимо, що багато військових експертів давно говорять про дефіцит військовослужбовців в рядах ЗСУ.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як пораненим бійцям отримати 100 тисяч гривень.

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