Спасла від болю: Алла Пугачова полегшила страждання Валерія Леонтьєва уколом нижче спини (відео)

Після того як у день свого 75-річчя Валерій Леонтьєв заявив про завершення кар'єри, мережею покотилися спогади про випадки з життя відомого співака.

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В багатьох з них фігурує Алла Пугачова, якій, до речі, також скоро виповниться 75.

А нещодавно шанувальники розмістили відео, в якому розповідається, як Примадонна спасла «Казанову».

Як можна зрозуміти з ролика, під час гастрольного туру, в якому брали участь Леонтьєв з Пугачовою, у Валерія Яковича почали боліти м'язи. Оскільки у готелі ввечері не було лікаря, то співак вирішив «спасти себе сам», і почав вколювати ліки собі нижче спини. Втім, не в усіх місцях це було зручно робити, тому він вирішив звернутися за допомогою до колеги по сцені.

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Алла Борисівна здивувалася такому проханню, але як справжня жінка, готова до будь-якої ситуації, згодилися полегшити страждання співака.

Вона прийшла до готельного номера Леонтьєва і там виконала всі необхідні процедури. Єдиною її вимогою було не знімати сам процес «голковколювання». В результаті заслужений артист України (1987 року) зміг продовжити гастрольний тур.

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Зазначимо, що, на відміну від Алли Пугачової, Валерій Леонтьєв не виступив проти війни путіна з Україною. Але і не підтримав її. Свою думку з цього питання висловив журналіст Дмитро Гордон, який багато років знає відомого співака.

Водночас в базі даних московських рієлторів з'явилася інформація про продаж шикарної двоповерхової квартири Леонтьєва неподалік від Цвітного бульвару в центрі Москви. Це остання нерухомість співака в росії.

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