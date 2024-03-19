Прощального туру не буде: Валерій Леонтьєв оголосив про завершення кар’єри

У день свого 75-річчя відомий співак Валерій Леонтьєв, який останнім часом скасовував свої концерти в рф та не брав участі у заходах, але таємно навідувався в росію, завершує свою музикальну кар'єру.

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РозЗМІ стверджують, що співак не має наміру давати прощальних турів. «Жанр, якому я віддав півстоліття, не терпить старіння. Я зробив у 2019 році, на своє 70-річчя, шоу у москві у кремлі, у пітері в „Жовтневому“ і пішов без вибивання грошей з публіки на прощальних турах. Без соплів та сліз», — заявив він та звернувся до своїх шанувальників та подякував їм за привітання.

Леонтьєв — радянський та російський співак, композитор та актор, народний артист російської федерації (1996), заслужений артист Української РСР (1987), багаторазовий володар музичних премій «Звукова доріжка», «Овація» та «Золотий грамофон». Він записав понад 30 альбомів.

За назвою одного із своїх хітів співак заслужив у публіки звання «Казанови».

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Він не виступав відкрито проти путінського режиму, але, як Алла Пугачова, Максим Галкін, Андрій Макаревич, практично переїхав за кордон — до США. Російські медіа писали, що влітку минулого року у базі даних московських ріелторів з'явилася шикарна двоповерхова квартира співака — остання його нерухомість у рф. Тоді ж російський продюсер Павло Рудченко не виключав, що переїзд в Америку дозволив Леонтьєву уникнути питань про політику російських можновладців: «Він відмовчується не просто так. Мабуть, він не надто налаштований саме на підтримку».

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Фото з мережі

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