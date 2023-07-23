Не налаштований на підтримку путіна: стало відомим ставлення «російського казанови» Леонтьєва до війни

Валерій Леонтьєв, який активно «стриже собак і росіян» у США, неодноразово наголошував, що рішення про нечасті приїзди до рф не пов'язане з політикою.

І що нібито лише в Америці йому вдається розраховувати на довгоочікуваний спокій і позбутися всюдисущих шанувальників, пише пропагандстський сайт рф.

Також автор статті вказує, що така позиція «Казанови» була, скоріш за все, пов'язана з бажанням артиста мати в росії «запасний аеродром», тобто, місце для заробляння грошей.

Але тепер він, схоже, відмовився від ідеї «всидіти на двох стільцях»: в базі даних московських ріелторів з'явилася шикарна двоповерхова квартира співака, розташована за одну хвилину ходьби від Цвітного бульвару в центрі столиці рф — остання його нерухомість в країні.

Здогадку журналістів підтвердив російський продюсер Павло Рудченко, який вважає, що переїзд в Америку дозволив «Казанові» уникнути питань про політику, яку проводить нинішній злочинний режим путіна.

«Він відмовчується не просто так. Мабуть, він не надто налаштований саме на підтримку», — прокоментував Павло Рудченко вчинок Валерія Леонтьєва.

Тобто, як людина зі здоровим глуздом співак вирішив стати на сторону добра у боротьбі зі злом, як це зробили Алла Пугачова, Максим Галків, Андрій Макаревич і сотні інших росіян.

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