Готували ракетні удари по підрозділах Служби безпеки та ЗСУ: у Херсоні затримали російських інформаторів

Служба безпеки України запобігла новим спробам рф скоригувати ракетно-дронові удари по локаціях Сил оборони у Херсоні.



За інформацією спецслужби, в обласному центрі затримано російську групу інформаторів, яка готувала нову серію повітряних атак на місто.

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«Під прицілом» ворога були місця тимчасового базування українських захисників. Насамперед окупанти сподівались поцілити по підрозділах СБУ та ЗСУ.

До складу ворожої групи входило четверо працівників місцевих автотранспортних компаній.

Для виконання ворожого завдання кожен з них діяв за чітко визначеним «функціоналом», зазначили в СБУ.

Так, наприклад, двоє фігурантів — водії маршрутних автобусів, під час перевезення пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки.

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Ще двоє — диспетчери автопарків. У вільний від роботи час вони обходили місто, де проводили дорозвідку «потрібних» об’єктів.

Також зловмисники заводили довірливі розмови з персоналом АЗС та магазинів, щоб «втемну» дізнатися про ворожі «прильоти» та їхні наслідки.

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Усю зібрану інформацію поплічники агресора передавали керівниці групи, яка далі «звітувала» до воєнної розвідки рф (відомої як гру).

Комунікацію з окупантами дистанційно підтримувала через «зв'язкового» з лівобережжя Херсонщини.

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Розвідувальну інформацію загарбники планували врахувати для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту.

Але плани загарбників було зірвано. Під час обшуків за адресами проживання інформаторів рф виявлено кремлівську символіку, шеврони росгвардії та інше.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, днями у Дніпрі затримали молодика, який допомагав росії готувати удари по ТЕЦ та військовому шпиталю.

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