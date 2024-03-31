Мобілізація обмежено придатних: чи потрібно з 1 квітня приходити до військкомату

Згідно з новим законом, чоловіки, які раніше отримали висновок про обмежену придатність, будуть зобов'язані протягом дев'яти місяців пройти повторну медкомісію.

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Однак у цьому питанні з'явилися нові ввідні, пише видання «Фокус».

21 березня Верховна Рада ухвалила закон № 3621-IX про внесення змін до законодавства щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, який мав внести зміни до системи класифікації військової придатності та вирішити кілька соціальних проблем.

Згідно з вказаним документом, військовозобов'язані чоловіки, які мають статус «обмежено придатних», дійсно зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом дев'яти місяців для отримання нового висновку про придатність або непридатність.

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В той же час член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський заявив, що вказаний закон є комплексним і охоплює не тільки видалення терміну «обмежено придатний», а й вирішення низки соціальних питань.

Зокрема, йдеться про:

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забезпечення військовослужбовців лікуванням від отриманих травм у бойових діях зі збереженням грошового забезпечення протягом 12 місяців;

організацію реабілітації для звільнених із полону осіб;

звільнення військовослужбовців, які виконують бойові завдання, від штрафів і пені;

встановлення одноразової компенсації в розмірі 15 мільйонів гривень за загибель військовослужбовців на передовій.

Крім того, новий законопроєкт також вводить такі обмеження:

чоловіки, які раніше отримали висновок про обмежену придатність, зобов'язані протягом дев'яти місяців пройти повторну медкомісію;

районні та міські військкомати втратили можливість брати на військовий облік громадян, обмежено придатних у воєнний час;

приписна комісія не зможе написати «обмежено придатний у воєнний час» у рішенні про встановлення на військовий облік;

медкомісія, яку за станом здоров'я проходять офіцери та інші військовослужбовці (мобілізовані, контрактники, резервісти), не зможе вказати категорію «обмежено придатний на воєнний час» у своєму висновку.

«Дійсно, після скасування статусу „обмежено придатний“ військовозобов'язані мають протягом дев'яти місяців пройти військово-лікарські комісії. Що стосується можливого покарання за ухилення від медогляду, цим займається правоохоронний парламентський комітет», — пояснив Веніславський.

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Проте у Верховній Раді було зареєстровано дві постанови про скасування закону № 10313. Ці проєкти постанов блокуватимуть набуття чинності ухваленого 21 березня закону до їхнього розгляду. Тобто, по суті питання поки що «зависло в повітрі» і необхідність з'являтися до ТЦК завтра вранці через причину обмеженої придатності чітко не сформульовано.

Нагадаємо також, що Генштаб і парламентський Комітет з питань національної безпеки та оборони мають свої поправки щодо демобілізації у законопроекті, який нині готується до другого читання у Верховній Раді.

Фото dpsu.gov.ua/

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