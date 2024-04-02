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У Криму виділили ділянки «для ветеранів агресора» на місці цвинтаря часів Другої світової

20:02 4 квітня 2024
зруйнований надгробок

Достатньо трагікомічний скандал у окупантів виник у Севастополі щодо виділення ділянок для ветеранів окупантів на покинутих землях біля сіл Орлівка та Полюшко. Як раптово виявилося на виділеній землі розташований знесений ще в 1970-х роках братський цвинтар, де знайшли вічний притулок останки 296 бійців 387 дивізії, які загинули при звільненні Північної сторони Севастополя за часів Другої світової, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму, яка раніше розповідала про подорожчання у Криму продуктів та ліків.

«Тепер про раптову знахідку могил бійців повідомив злочинний керівник пошукового об'єднання ДОСААФ „Крим-Севастополь-пошук“ Андрій Могила. Природно, що таке раптове виявлення поховань та його обговорення в підконтрольних агресору медіа, попри очевидну пропагандистську незручність сюжету, сталося з дуже простої причини: у Севастополі навіть найгірші землі території міськради у Полюшка для окупантів надто цінні, щоб віддавати їх новим ветеранам, а не під багатоквартирну забудову для російських колонізаторів».

Раніше повідомлялося, що окупантів висміяли через заяву про відновлення залізничного сполучення між Севастополем і Донецьком.

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