Як випливає з оприлюднених незаконним «Кримстатом» офіційних показників, на окупованому півострові, звідки агресор постійно атакує Україну, з 2015 року середнє зростання цін нібито становило від 50 до 100%. При цьому і на даному фоні пригладжених показників виділяються рибні та м'ясні консерви, що подорожчали в 5 і більше разів, курячі яйця, що виросли в ціні в 2,5 рази і цигарки, які подорожчали приблизно втричі, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

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«Найбільш здивували ціни на проїзд у тролейбусі, що виросли, практично вчетверо, і цей особливий гуманізм, навіть у порівнянні з «піднятими вдвічі цінами на маршрутки та автобуси, легко пояснюється особливими відносинами нинішнього керівництва «Кримтролейбус» особисто з Сергієм Аксьоновим. При цьому від зростання цін кримчанам не допоможуть ані анальгін, який підріс у ціні на 240%, ні корвалол чи аспірин, які подорожчали на 165%».

Натомість труни для населення півострова, додають в Асоціації, подорожчали трохи менше, з 3 тисяч до 7,4 тисяч рублів через помітне зростання ціни в 2023 році.

«Чомусь очевидна причина зростання попиту на даний фінальний товар ані „Кримстатом“, ані медіа не називається».

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Раніше повідомлялося, що у Феодосії знищений нафтогін окупантів.

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