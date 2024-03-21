путін вчергове збрехав: окупантів висміяли через заяву про відновлення залізничного сполучення між Севастополем і Донецьком

Підконтрольні агресору севастопольські медіа спробували згладити негатив через величезні втрати в Чорноморському флоті рф поширенням «тріумфальної» заяви путіна. Так, днями російський диктатор повідомив, що нібито відновлено залізницю від Ростова до Донецька, Маріуполя і Бердянська. Мовляв, незабаром залізничні поїзди підуть прямо до Севастополя. Це буде ще одна альтернативна дорога замість Кримського мосту.

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«Втім, і цього разу путін прогнозовано збрехав. Адже жодної нової залізниці до Бердянська окупанти не збудували, та й стару, прифронтову, не оновили. Фактично йдеться про завершення смички обхідного шляху навколо Волновахи, від Донецька до Маріуполя, про яке багато разів писали аналітики, ґрунтуючись на супутникових знімках, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Коли колаборанти не соромляться заявляти, що нібито туристи вже поспішають бронювати відпочинок у Криму, плануючи провести літні канікули на півострові, варто уточнити, що квитки їм видаватимуть у військкоматах агресора».

Наступного дня очевидний фейк від путіна стали згладжувати самі окупанти, пообіцявши, що залізниця із Ростова-на-Дону до Криму почне повноцінно працювати до кінця 2024 року.

«Судячи з оптимістичних термінів, або волноваською дугою все й завершиться, і військові вантажі, як раніше, підуть на Мелітополь через Комиш-Зорю та Розівку, або нинішні цифри є явним фейком, покликаним виключно приглушити залізничні „одкровення“ кремлівського диктатора», — припускають в Асоціації.

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Додамо, що під Маріуполем ЗСУ точним ударом знищили напівпобудований російськими окупантами залізничний міст.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в окупованому Криму ціни б’ють рекорди.

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