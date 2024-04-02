Як легко відмити решітку газової плити чи духовку від жиру, гару та кіптяви: 3 простих способи

Багатьом господиням знайоме почуття досади, коли на підході гості, а на газовій плиті лежить брудна решітка, адже приготування обіду тільки-но завершилося, а довести її до ладу швидко не вдалося.

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В той же час досвідчена домогосподарка Марина Жукова впевнена, що знає цілих три способи легкої і швидкої очистки решітки плити.

Спосіб 1: Хімічне очищення



Шуманіт — засіб для видалення жиру та нагару. Нанесіть його на половину решітки і залиште на годину.



Не менш відомий засіб «Містер Мускул» для усунення засорів. Не дивуйтеся — воно також чудово справляється з очищенням решітки. Нанесіть його на іншу половину решітки та залиште на годину.



Спосіб 2: Посудомийна машина



Якщо ви щасливий власник посудомийної машини, цей спосіб знахідка для вас.



Видаліть зсередини кошик і обережно помістіть туди решітку.



Виберіть режим інтенсивного миття, і вуаля! Ваша решітка буде сяяти чистотою.



Спосіб 3: Без контакту решітки з руками



Знову-таки використовуємо «Містер Мускул» для усунення засмічення. Наповніть раковину гарячою водою і додайте засіб. Зануріть решітку в розчин і залиште на годину. За цей час засіб роз'їсть жир і нагар, і вам не доведеться докладати жодних зусиль.

Результат:



Після застосування будь-якого з цих способів ваша решітка буде виглядати як нова. Ніякого липкого жиру, нагару чи кіптяви! Спробуйте.

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