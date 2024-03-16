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Рум'яний пиріг на кефірі: ідеальне частування для всієї родини на обід, вечерю або як перекус

17:50 16 березня 2024
Шматок пирога

Пироги на кефірі є паличкою-виручалочкою кожної господині. Така ситна страва буде актуальною і на обід, і на вечерю, а в холодному вигляді підійде для перекусу.

Однією з важливих переваг такого пирога є те, що готується він з найпростіших продуктів, які найчастіше можна знайти в холодильнику — це кефір, борошно і яйце, а начинку можна зробити будь-яку.

Цього разу популярний кулінарний ресурс запропонував приготувати пиріг з рубаним яйцем і зеленою цибулею.

Потрібні продукти

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для тіста:

  • яйце — 1
  • кефір — 100 мл
  • розпушувач — 1 г
  • олія — 5 г
  • кунжут — 6 г

для начинки:

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  • яйця — 2 шт
  • зелена цибуля — 100 г
  • сіль — за смаком.

Приготування

Курячі яйця, підготовлені для начинки, відваріть, остудіть і натріть на великій тертці.

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Зелену цибулю поріжте, попередньо просушивши паперовим або тканинним рушником. Додайте в миску до з натертих яєць, посоліть і перемішайте інгредієнти.

Для приготування тіста яйце розбийте в миску, збийте до однорідної маси, але не до стану піни, налийте кефір і перемійте (замість кефіру можна додати в тісто для пирога кисле молоко чи сметану). Після того, як яйце і кефір з’єднаються, просійте борошно і розпушувач через сито в цю ж миску. Просіювання необхідно для того, щоб пиріг вийшов пишним.

Після розмішування тісто має бути як густа сметана. Якщо ж тісто вийшло рідке, додайте ще трохи борошна, якщо ж тісто занадто густе, то слід його розбавити кефіром (сметаною або кислим молоком).

Форму для випікання (12×20 см) змастіть зсередини олією, обсипте борошном, сухариками або манною крупою. Розподіліть по дну форми приблизно 2/3 тіста, а потім покладіть зверху рівним шаром начинку.

Потім сміливо виливайте зверху залишок тіста, але уважно дивіться, щоб у верхньому шарі не було дір. Посипте зверху кунжутом і поставте у розігріту духовку.

Випікайте пиріг з начинкою протягом 40 хвилин за температури 180 градусів. Перш ніж дістати випічку, перевірте її готовність натисканням зверху. Якщо тісто пружинить, значить страва повністю готове.

А блогерка Тетяна Литвинова показала, як спекти ледачий сирний пиріг «Гармошка» без використання борошна.

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