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Як відбілити тюль в домашніх умовах: простий, але дуже ефективний спосіб від Марини Жукової (відео)

15:10 12 листопада 2023
дівчина

Красивий білосніжний тюль надає інтер'єру особливого шику і підкреслює вишуканий смак господарів квартири. Проте з часом повітряна тканина втрачає свою привабливість під впливом пилу з вулиці та сонячних променів. Й повернути їй первинний вигляд не допоможе навіть сучасна техніка, якщо не знати деяких тонкощів прання делікатних речей.

Як пожовтілому або сірому тюлю повернути святкову привабливість, розповіли у мережі.

Для реанімації знадобиться пральний порошок, сіль, оцет та зеленка.

В теплу насипати 500 грамів солі, покласти тканину й залишити на час. Потім прополоскати тюль в холодній воді.

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Після цього розчинити в теплій воді пральний порошок й випрати в ньому тюль. Після цього прополоскати у воді з оцтом (приблизно 5 столових ложок оцту).

Останній етап — це полоскання у зеленці, якої потрібно всього декілька крапель.

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Блогерка Марина Жукова детально показала, як вона це робить.

Раніше ми розповідали, які речі не можна прати з кондиціонером.

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