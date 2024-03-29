Геля Зозуля стала «гірляндою», а Дзідзьо зачарував колисковою: яку музику слухають українці

За роки війни в нашому суспільстві сформувався потужний запит на україномовний контент: читачам більше «заходить» пісня про жіночку, яка просить подарувати їй «Хаймарс», аніж інформація про те, що якийсь блогер-зрадник просить диктатора пуйліна надати йому громадянство країни-агресора.

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Крім того, виявилося, що нашим жінкам більше подобається закохуватись під пісні красеня-вусаня Павла, аніж «героя» «голих вечірок» філю. Не говорячи про говорячи про красунчика Віталіка, на виступах якого з шаленим ентузіазмом виплигують всі — від дівчат-підлітків до пенсіонерок.

Намагаючись вдовольнити запит суспільства, редакція додавала нові пісні до гороскопів чи прогнозів погоди, але, схоже, прийшов час робити їх самостійною новиною. В першому огляді — чотири відео на пісні, які з'явились порівняно нещодавно. Всі вони відбирались за принципами: повинні сподобатись нам самим або «зачепити» за живе.

Як приміром пісня, присвячена побратиму, який загинув на війні.

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Читачі написали, які почуття визиває у них кліп.

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Не менше вражає і пісня бороданя Дзідзьо — вона наче «проситься» на те, щоб стати «колисковою» для жителів наших міст, які постійно бомбардує російський ворог.

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Ще одну новинку подарувала житомирянка Геля Зозуля, яка раніше погрожувала чоловікам, що може їх викрадати і відвозити до села, де не вистачає робочих рук. Цього разу красуня просить не порівнювати з трояндою (певно, теж хоче отримати в подарунок «Хаймарс» або «Леопард»).

І, нарешті, з урахуванням того, що жоден огляд неможливий без улюбленого в народі «бум-ца-ца», то ми знайшли такий кліп. На жаль, з першого разу новинку про юнака, який тяжко працював у полі, слухачі не оцінили, тому пісня продовжить свій шлях, певно по весіллях.

На цьому невеликий огляд закінчено. Сподіваємось, в подальшому трагічний пісень буде менше. Але для цього є одна умова — допомагати наших захисникам-оборонцям.

На фото: Геля Зозуля (джерело — Інстаграм співачки)

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