Пилюка із Сахари несе пониження температури повітря: якої погоди очікувати до кінця тижня

Пилова хмара з південної Європи, про яку попереджали метеорологи, дісталася України і починає впливати на погоду.

До того ж теперішня ситуація — перенесення атмосферою пилу із Сахари — може поширитися на значну частину України найближчим часом, попереджає синоптик Наталка Діденко.

ВІДЕО ДНЯ

«Подбайте про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання — особливо обережно, вікна відкривайте дозовано», — радить вона.

В деяких містах вже зустріли пил із Сахари.

РЕКЛАМА

В той же час жителі інших міст продовжують жартувати над тим, що будуть робити перед приближенням негоди.

Сьогодні, 2-го квітня, в західних областях — дощ, місцями ГРОЗА, та зниження температури повітря до +14+19 градусів.

РЕКЛАМА

На решті території України без істотних опадів, +20+25 градусів. Також очікується сильний вітер, пориви південні та південно-західні можливі до штормових, до 15−20 метрів за секунду.

У Києві буде сильний південний вітер до штормових поривів 15−20 метрів за секунду. Можливе погіршення видимості, ускладнення самопочуття через перенесення пилюки із Сахари. Протягом вівторка в столиці — без опадів, хіба ввечері місцями незначний дощ, часом із ГРОЗОЮ. Максимальна температура повітря 2-го квітня досягне +24 градусів.

Впродовж 3, 4 та 5 квітня очікується зниження температури повітря.

РЕКЛАМА

«А поки що вікна не мити, хай почекають пару днів, зробити легеньке вологе прибирання, особливо від котячої шерсті, провітрювати можна і треба, але дивіться просто по ситуації», — резюмує фахівчиня.

Про те, коли дощі вимиють з атмосфери пил і якою буде погода до кінця тижня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Тому той, у кого з'явиться вільний час, зможе присвятити його прослуховуванню нової української музики.

Наприклад, новий кліп Калуша і Голубенко, який «присвячений» погоді — дощу. «Цей трек ми зробили у експериментальному танцювально-ретро стилі. Ця пісня може мати різноманітні настрої: з одного боку вона може розповідати про спогади, пошуки та виправдання причин розставання, а з іншого — виражати надію на повернення коханої людини», — пишуть виконавці.

Або ще один прем'єрний кліп — добре всім відомого Віталіка Козловського. Подейкують, що в ньому він показав свою вагітну дружину, але дуже недовго, і до того ж в кінці кліпу — десь на другій хвилині. «У свій День народження Віталій повідомив про одруження. Одразу після цього мережею почали ширитись чутки про те, що співак готується стати батьком. Без зайвих слів Віталій коментує ці новини кадрами з нового кліпу. «Єдине, що війна не може в нас забрати — це віра, любов до рідних, бажання жити і продовжувати свій рід», — сказано у анонсі до відео.

Також прем'єрою останніх тижнів став кліп Мойсея Бондаренко, в якому він показав, що люди у військовй формі майстерно грають на скрипці. І розповів про значення кожної миті у нашому житті. «Мить — безкінечна. Вона забрала найкращих, змінила докорінно усі переплетіння долі. Буремність життя складена з миттєвостей. Миттєвостей радості, розпачу, веселощів чи смутку. Здавалося б, що часу так багато. Та в мить розумієш, що воно надто швидкоплинне», — говориться у анонсі до пісні.

Також не можна залишити без прем'єр жінок-любительок солодкоголосих красунчиків, які розмістили в Мережі новий кліп 4 дні тому.

Але, звичайно, крім прослуховування нової української музики зниження температури краще використати для роботи на дачі, адже саме в квітні настає сезон для посадки практично всіх рослин, включно з овочами та зеленню. І при обранні оптимальних дат краще використовувати місячний посівний календар, до якого ввійшли спостереження наших славних предків.

105

Читайте нас у Facebook