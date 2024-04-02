Ворог вночі атакував Україну з повітря: яких втрат зазнали росіяни
Вночі ворог вчергове атакував Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Цього разу під прицілом була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини. Ударні безпілотники росіяни запускали з Криму, з мису Чауда, повідомили в Силах оборони Півдня.
Крім того, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області.
Разом з тим, у Кропивницькому під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали.
У Дніпрі уламки «шахедів» викликали дві пожежі, які вже загасили.
Вчора ввечорі ворог наніс ракетний удар, ймовірно крилатою ракетою Х-59, в напрямку Кривого Рогу, йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.
Втрачаючи бойову спроможність в повітрі над містом, ракета вибуховою хвилею пошкодила лінію електропередач. У кількох будинках вибито скління. Поранено цивільну людину.
Падіння уламків ракети спричинило пожежу на відкритій території, яку оперативно ліквідовано, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«По наслідках ракетної атаки по місту в 20 35. Без деталей. Травмовано жінку 42 роки, вже в лікарні, не важка. Є невелика кількість вибитих вікон. Комунальники вже працюють», — уточнив керівник Криворізької МВА Олександр Вілкул.
За інформацією Сергія Лисака, по Нікопольському району сьогодні знову працювала ворожа артилерія. Було два обстріли. А ще агресор здійснив сім атак дронами-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА.
Під удар потрапили сам Нікополь і Мирівська громада. Пошкоджені приватний будинок і гараж. Люди вціліли.
За інформацією Командування повітряних сил, підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області.
Також ворог зазнав втрати і під час наземних операцій. Зокрема, ворог втратив майже 800 військових.
Як повідомляли «ФАКТИ», в останню ніч березня російські окупанти здійснили черговий удар по Харківщині — постраждав пожежно-рятувальний підрозділ. Одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю депо. В результаті обстрілу третина споруди була зруйнована.437
Читайте нас у Facebook