Ворог вночі атакував Україну з повітря: яких втрат зазнали росіяни

Вночі ворог вчергове атакував Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Цього разу під прицілом була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини. Ударні безпілотники росіяни запускали з Криму, з мису Чауда, повідомили в Силах оборони Півдня.



Крім того, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим, у Кропивницькому під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

У Дніпрі уламки «шахедів» викликали дві пожежі, які вже загасили.

Вчора ввечорі ворог наніс ракетний удар, ймовірно крилатою ракетою Х-59, в напрямку Кривого Рогу, йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.



Втрачаючи бойову спроможність в повітрі над містом, ракета вибуховою хвилею пошкодила лінію електропередач. У кількох будинках вибито скління. Поранено цивільну людину.

РЕКЛАМА

Падіння уламків ракети спричинило пожежу на відкритій території, яку оперативно ліквідовано, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«По наслідках ракетної атаки по місту в 20 35. Без деталей. Травмовано жінку 42 роки, вже в лікарні, не важка. Є невелика кількість вибитих вікон. Комунальники вже працюють», — уточнив керівник Криворізької МВА Олександр Вілкул.

РЕКЛАМА

За інформацією Сергія Лисака, по Нікопольському району сьогодні знову працювала ворожа артилерія. Було два обстріли. А ще агресор здійснив сім атак дронами-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА.

Під удар потрапили сам Нікополь і Мирівська громада. Пошкоджені приватний будинок і гараж. Люди вціліли.

За інформацією Командування повітряних сил, підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області.

РЕКЛАМА

Також ворог зазнав втрати і під час наземних операцій. Зокрема, ворог втратив майже 800 військових.

Як повідомляли «ФАКТИ», в останню ніч березня російські окупанти здійснили черговий удар по Харківщині — постраждав пожежно-рятувальний підрозділ. Одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю депо. В результаті обстрілу третина споруди була зруйнована.

437

Читайте нас у Facebook