Зірка TikTok Candy Superstar наступає на п’яти Михайлу Поплавському: що відбувається

Українська блогерка Candy Superstar з майже десятимільйонною аудиторією вирішила відкрити власну TikTok Академію з метою навчання студентів основам правильного поводження з мережею. Нагадаємо, коханий зробив Candy пропозицію вартістю понад мільйон гривень.

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«На початку свого шляху я витратила багато часу на те, що я вивчила, як налаштовані алгоритми соцмереж, як працюється вся система, як хакнути цю систему і потрапити у світові рекомендації, а не стояти на місці зі „робиш не так“ і навіть ловити вигорання від цього, але я все ж за те, що все має починатися з голови, з знань і з розуміння. Саме так, з часом я випрацювала і свою авторську методику, скажімо так, як потрапляти в рекомендації, як знімати відео, які набирають багатомільйонні перегляди, як спонукати людей на те, щоб вони спостерігали за твоїм життям», — ділиться блогерка.

Вона додала, що це буде «просто революційне навчання», зовсім новий рівень в онлайн-освіті.

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«Наприклад, почнеться все з того, що до нас, до речі, будуть запрошені викладачі, і одна з них — психолог, психотерапевт та мотиваційний коуч, яка пропрацює всі якісь страхи проявлення, страхи осуду, стопори, які заважають самореалізації, вмінню показати себе і так далі. Потім вже, звісно, почнеться основна частина від мене», — додає Candy.

Раніше Candy Superstar розповіла «ФАКТАМ» про свої дитячі мрії та про те, як у шкільні роки назбирала 200 тисяч гривень на вступ до вишу та переїзд у столицю.

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