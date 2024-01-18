Розкішна каблучка з діамантами: зірці ТікТок зробили пропозицію вартістю понад мільйон гривень

Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли про зміни в особистому житті відомого українського ведучого Олександра Попова. А днями відома інфлюенсерка Candy Superstar повідомила, що виходить заміж. Наречений подарував дівчині каблучку з 30 діамантами та обставив приміщення п’ятьма тисячами троянд. Про це Candy написала у своєму Instagram-профілі, опублікувавши відповідне відео «пропозиції руки та серця».

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Наречений подарував дівчині каблучку з 30 діамантами

«Ти найдорожче, що є у моєму житті. Я хочу прожити з тобою все своє життя. Ти вийдеш за мене заміж?» — романтично освідчився наречений.

Candy сказала "так"

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Разом пара вже понад 5 років, і лише у 2024 році обранець блогерки наважився зробити крок, щоб об’єднати почуття шлюбом. Хлопець готував все таємно від своєї коханої. У підготовці йому допомагали відомі блогери й тіктокери Олег Машуковський та Яна Дога.

Весілля пара планує. Подробиці наразі тримають у секреті, але наречені пообіцяли здивувати всіх.

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Раніше воротар «Динамо» Руслан Нещерет покликав заміж свою кохану.

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