37.63 / 38.24 41.04 / 41.77
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Розкішна каблучка з діамантами: зірці ТікТок зробили пропозицію вартістю понад мільйон гривень

11:07 20 січня 2024
Candy Superstar виходить заміж

Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли про зміни в особистому житті відомого українського ведучого Олександра Попова. А днями відома інфлюенсерка Candy Superstar повідомила, що виходить заміж. Наречений подарував дівчині каблучку з 30 діамантами та обставив приміщення п’ятьма тисячами троянд. Про це Candy написала у своєму Instagram-профілі, опублікувавши відповідне відео «пропозиції руки та серця».

Наречений подарував дівчині каблучку з 30 діамантами

«Ти найдорожче, що є у моєму житті. Я хочу прожити з тобою все своє життя. Ти вийдеш за мене заміж?» — романтично освідчився наречений.

Candy сказала "так"

РЕКЛАМА

Разом пара вже понад 5 років, і лише у 2024 році обранець блогерки наважився зробити крок, щоб об’єднати почуття шлюбом. Хлопець готував все таємно від своєї коханої. У підготовці йому допомагали відомі блогери й тіктокери Олег Машуковський та Яна Дога.

Весілля пара планує. Подробиці наразі тримають у секреті, але наречені пообіцяли здивувати всіх.

РЕКЛАМА

Раніше воротар «Динамо» Руслан Нещерет покликав заміж свою кохану.

РЕКЛАМА

119

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Підвищення виплат після індексації: хто з пенсіонерів може розраховувати на 1 тисячу грн надбавки

гроші в євро

Чи можуть українці отримувати пенсію у Німеччині: роз’яснили фахівці

Знак бренду

Обходьте їх стороною: названо 7 найгірших автомобілів Opel різних років випуску, які не варто купувати за жодних умов

сервіз Бутон

«Чайний сервіз „Бутон“ — візитна картка Баранівського фарфорового заводу», — колекціонерка порцеляни Людмила Карпінська-Романюк

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту