Олена Кравець натякнула на проблеми у стосунках з чоловіком

Зірка «Кварталу 95», телеведуча Олена Кравець, яка розповіла, якою буде тещею, натякнула про проблеми у стосунках з чоловіком. В інтерв'ю «Люкс Фм» зірка відмовилася відповідати на запитання про її чоловіка Сергія, з яким перебуває у шлюбі аонад 20 років та виховує трьох дітей — старшу доньку Марію та близнюків Катю та Ваню.

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«Давайте про щось ще поговоримо», — відповіла Олена. А коли журналістка уточнила, чи немає у Кравець проблем у шлюбі, вона відповіла: «Не хочу, я не дуже особисте життя відкриваю зараз».

Такі відповіді Олени спровокували чутки про можливе розлучення пари. До того ж, Кравець останнім часом не з’являється на публіці з чоловіком та не публікує спільні світлини з ним в соціальних мережах.

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Раніше Олена розповідала, що у них з Сергієм були кризи у стосунках, проте їм вдалося пропрацювати проблемні моменти.

Нагадаємо, Олена Кравець разом з донькою Марією запустили свій проєкт на YouTube про стосунки батьків і дітей.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Санта Доміпулос оголосила про розлучення з чоловіком.

Фото: instagram.com/lennykravets

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