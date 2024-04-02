«Я дуже комфортна»: кума Зеленського Кравець розповіла, якою вона буде тещею

Як і більшість ексколег президента Зеленського по «Кварталу», Олена Кравець час від часу потрапляє у гучні скандали.

Після одного з них Олена навіть залишилась офіційно без роботи. Про це вона сказала в інтерв'ю ведучій проєкту «ТУР Зірками» Наталії Тур.

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Також мова йшла про стосунки пані Кравець з чоловіком, спілкування з Оленою Зеленською і про майбутнє її старшої красуні-доньки на ім'я Марія.

Зокрема, знаменитість розповіла, якого хлопця бачить біля своєї донечки.

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За словами акторки, їй важливо, аби поруч з Марією був хлопець, із яким вона відчуватиме себе щасливою і в безпеці, а також посміхатиметься.

Крім того, Олена розповіла, що буде комфортною і зручною мамою для зятя, адже гарно пам'ятає власний досвід юності.

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«Я дуже комфортна, — впевнена Олена. — І мені здається, що я розумітиму людину, яка кохатиме мою дочку».

Певно, так думає більшість майбутніх тещ перед тим, як видавати доньку заміж.

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Як відомо, Марія навчалася в престижному Київському університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності «Реклама та зв'язки з громадськістю». Проте вже після першого курсу дівчина покинула навчання. Зараз 21-річна дівчина запустила авторський подкаст «Вдома поговоримо», який веде разом зі своєю знаменитою мамою.

Нагадаємо, що у «Вечірньому Кварталі» швидко знайшли заміну Олені Кравець, але потім про це, схоже, дуже пожалкували.

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