В Україні різко похолодає. Але не надовго

В Україні після значнго потепління очікується зниження температури. Про це пише відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Завтра буде найхолодніший день з найближчої перспективи! У північних та західних областях України навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6+11 градусів. Центральна частина у четвер буде строкатою. На Вінниччині та Полтавщині очікується +8+12 градусів. На Черкащині та в Кропивницькому з районами +12+17 градусів, на Дніпропетровщині до +19 градусів. На сході: Харківщина +10+14, Луганщина до +20, Донеччина +18 градусів. У південній частині очікується +15+20 градусів. Опади найбільш ймовірні на півночі, заході та на північному сході України — дощ, місцями можливий мокрий сніг. На решті території України — без опадів. Вітер завтра буде помірним, штормові пориви стихатимуть, хіба на північному сході десь рвоне до 15−20 метрів за секунду, пилові масиви з Сахари залишають нашу територію», — прогнозує вона.

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За словами Діденко, у Києві 4-го квітня очікується не вище +8+10 градусів, вранці місцями пройде дощ, вдень без істотних опадів. Надалі температура повітря підвищуватиметься.

В Українському гідрометеорологічному центрі прогнозують 4 квітня мінливу хмарність.

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«У західних, вночі і у північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7−12 м/с, вночі у північних, вдень у північно-східних та східних областях подекуди пориви 15−20 м/с. Температура вночі 2−7° тепла; вдень 13−18°, на півдні та сході країни місцями 20−22°, у північних областях 7−12°», — йдеться у повідомленні.

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В Укргідрометцентрі додали, що за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 2 квітня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

«Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвищою для цієї дати, адже вона не опустилася нижче 12,1°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 2,4°С. Максимальна температура повітря досягла 26,9°С, що на 3,8°С вище попереднього рекордного показника 2017 року. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для 2 квітня і склала 16,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1990 та 2017 років на 2,4°С, а кліматичну норму — на 9,9°С», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики розповіли, якою буде погода протягом першого тижня квітня.

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