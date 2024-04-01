Квітень 2024 року стартує в Україні з аномально теплої погоди, що пояснюється впливом південно-західних вітрів з Балканського півострова та країн Середземномор'я. Проте, зазначає синоптик Ігор Кібальчич, на тлі теплої погоди подекуди пройдуть дощі різної інтенсивності з окремими грозами.

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Крім того, у другій половині тижня очікується короткочасне похолодання, яке найбільш відчутним буде у північних областях (південні регіони погодні зміни практично не торкнуться), але воно закінчиться вже до вихідних.

У понеділок, 1 квітня, у всіх регіонах країни утримається тепла, місцями спекотна погода. У західних, а вдень також у північних областях місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози. На решті території країни сухо. Температура повітря вночі 7−12°С із плюсовими значеннями, вдень — від 20 до 25 °C. У західних та місцями південних областях удень буде ще тепліше — до +27 °С.

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У вівторок, 2 квітня, у західних областях уночі місцями можливий невеликий дощ, вдень — короткочасні дощі, місцями грози, у Карпатському регіоні — дощ із мокрим снігом. На решті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься між +8−13°С, вдень — між +21 і +26°С, на півдні та в Криму до +28°С.

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У середу, 3 квітня, у західних та північних регіонах, а вдень також у східній частині пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На решті країни без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме +14-+19°С, у південно-східній частині України +18-+23°С.

У четвер, 4 квітня, невеликі дощі можливі у північних областях, вдень також у Карпатах та на Закарпатті. На решті території України без істотних опадів. Вдень повітря прогріється до +10-+15 °С, у південних та східних областях до +21 °С, а в північній частині — до +9 °С.

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У п'ятницю, 5 квітня, у західних, північних, удень місцями у центральних областях очікуються невеликі дощі. На решті території країни без опадів. Температура повітря вночі +3…+8°С, у північних областях місцями заморозки 0…-3°С; вдень термометри покажуть +13-+18°С, у південній частині та Криму — до +22°С.

Загалом, зазначає метеоролог, вся перша половина квітня в Україні прогнозується аномально теплою, в окремі дні денна температура повітря підвищуватиметься до +20 — 25 °C, у західній та південній частині місцями +26…+28 °С; а вночі коливатись у діапазоні +3…+10 °С. Т.о. в середньому за місяць температура повітря виявиться на 2 — 3,5 ° С вище за кліматичну норму.

Опади випадатимуть переважно у вигляді дощів, але загальна кількість опадів очікується недостатньою у більшості областей, оскільки переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску по всій південно-східній частині Європи. Сумарна кількість опадів за місяць очікується приблизно на 20−30% нижче за середні багаторічні показники. У зв'язку з тенденцією розвитку посухи у деяких областях зросте рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо також про прогноз погоди на весну від народного синоптика Леоніда Деркача .

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