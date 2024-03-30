Спека під кінець березня та похолодання на початку квітня: яку погоду синоптики обіцяють українцям найближчими днями

Після нещодавньої негоди в Україну прийде значне потепління. Це випливає з прогнозу погоди, який підготував відомий метеоролог Ігор Кібальчич.

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«У найближчі дві доби погодні умови у нашій країні визначатиме тепла повітряна маса балканського походження на фоні високого тиску. Майже літні показники температури повітря прогнозуються в більшості областей, а в західній частині та у Криму місцями стовпчики термометрів перевищать +25 °С! І лише у прибережній зоні Чорного моря денний прогрів виявиться слабким внаслідок впливу холодної води. Вітер переважатиме південної чверті, помірний», — написав він.

Субота, 30 березня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +19…+24 °С. У північних областях без опадів. Вітер західний із переходом вдень на південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +14…+19 °С. У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом вдень на південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +15…+20 °С. У південній частині та у Криму опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +17…+22 °С, на узбережжі Чорного моря +9…+14 °С. У східних областях вночі пройде дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +14…+19 °С.

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Неділя, 31 березня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +21…+26 °С. У північних областях без опадів. Вітер західний із переходом вдень на південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +18…+23 °С. У центральних областях малохмарно, без опадів. Вітер південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +18…+23 °С. У південній частині та у Криму опадів не очікується. Вітер південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +18…+23 °С, на узбережжі Чорного моря +9…+14 °С, у центральних районах Криму +24…+26 °С. У східних областях опадів не очікується. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +18…+23 °С.

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Після потепління на початку квітня українців чекає похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

«Перше похолодання: у вівторок у західних областях, у середу, 3-го квітня, у більшості областей України», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», відомий народний синоптик з Волині Володимир Деркач зробив прогноз на весну.

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