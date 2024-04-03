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Народила первістка в Італії: Аліна Доротюк розкрила подробиці життя Вікторії Сміюхи

17:02 3 квітня 2024
Вікторія Сміюха

Колишня учасниця гурту «НеАнгели» Вікторія Сміюха, яка зникла з інформаційного простору після початку повномасштабного вторгнення, влаштувала своє особисте життя за кордоном та народила первістка. Такі чутки й раніше поширювалися у ЗМІ. Їх підтвердила журналістка та інтерв'юерка Аліна Доротюк. Вона розповіла в програмі «Люкс ФМ», що насправді Вікторія зараз мешкає в Італії. На запити про інтерв’ю Сміюха не відповідає.

«Вона не в Росії. Наскільки мені відомо з близького оточення, що вона в Італії. Ба більше, мені сказали, що це стовідсоткова інформація, що вона народила дитину. Не знаю, чи вийшла заміж. Вона спочатку мені відповідала, а потім взагалі припинила», — сказала Доротюк.

Сама співачка ще у лютому 2022 року підтвердила, що справді зустріла коханого чоловіка. Вона зізналася, що щаслива в нових стосунках.

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«Коли я вже повністю розпрощалася з колективом, я зрозуміла, що знайшла найголовніше. Я знайшла жіноче щастя, яке кожна жінка мріє зустріти, ту людину, яка б наповнювала і вселяла впевненість», — розповідала Вікторія.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що 22-річний український співак Ілля Парфенюк та його кохана Сімбочка вперше стали батьками. А хореограф Євгент Кот з дружиною Наталею очікують народження донечки.

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Фото: https://www.instagram.com/vikanablack

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