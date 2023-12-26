«Найголовніша мрія для нашої родини»: хореограф Євген Кот повідомив про різдвяне диво в їхній родині

Відомий український танцівник та хореограф Євген Кот, який нещодавно розповів про особисте життя, поділився радісною новиною. Вони з дружиною Наталією Татарінцевою чекають такого бажаного первістка. Про це майбутній батько розповів в інстаграмі в день Різдва та назвав зародження дитини справжнім дивом.

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Свої емоції Євген та Наталя висловили в чуттєвому відео у супроводі колискової, в якому показали етап зародження життя.

Вони засівають зерно в землю, поливають його, обіймаються й чекають, а потіп чують плач немовляти.

«Сьогодні, у день Різдва, ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини! Ми чекаємо на тебе, наше Диво», — так зворушливо Євген та Наталя підписали відео.

Євген додав, що про вагітність вони насправді дізналися ще в листопаді. Щоб переконатися, що дійсно вагітна, Наталя зробила три тести на вагітність.

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Прихильники та друзі пари, які знають, як давно подружжя мріяло про дитину, щиро вітають їх та залишають

Своєю чергою, шанувальники неймовірно зраділи новині й такому зворушливому й ніжному відео. Зокрема, до теплі слова в коментарях.

«Вітаю. Дива завжди трапляються тоді, коли треба. Бажаю вам щастя, любові і прекрасних батьківських днів,» — написала колега Ілона Гвоздьова.

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«Вау! Вітаю, котики» — привітала Ксенія Мішина.

«Боже, це найпрекрасніше, що я бачила! Дякую вам, дякую і вітаємо. Це щастя! Ви неймовірні!», — приєдналась до привітань багатодітна мама Світлана Тарабарова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що зірка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич також чекає первістка.

Також 21-річний співак Ілля Парфенюк скоро вперше стане батьком.

Фото: instagram.com/kot_jenya

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