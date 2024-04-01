Наймолодший татусь українського шоубізнесу: Parfeniuk повідомив про народження первістка

Популярний український співак Parfeniuk (Ілля Парфенюк) та його кохана — блогерка Сімбочка вперше стали батьками. 31 березня у них народилася донечка. Про це молоді батьки повідомили в соцмережах.

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«Я тепер батя», — коротко написав Ілля. Так само небагатослівною була Сімбочка. «Я народила», — повідомила вона.

Пізніше молода матуся опублікувала кілька фото з новонародженою та розповіла, що Ілля був поруч з нею в пологовому та підтримував. Дівчинку назвали Софією. Співак присвятив їй пісню «Дякую».

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«Ця пісня була написана, коли ми з моєю коханою Сімбочкою були на відстані. Я хотів підняти їй настрій і написав таку „колискову“. Шматочок пісні вже давно гуляв мережею Тік Ток, фанати часто просили цей трек на концертах. Напередодні пологів прийшло натхнення і я вирішив додати куплет. Вийшло дуже щиро. Кохаю свою маленьку і „Дякую“ їй», — написав Парфенюк.

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Нагадаємо, артист відомий треками «Провела екскурсію» та «Відкриваючись». У липні 2023 року Ілля освідчився коханій.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що зірка «Жіночого Кварталу» Аліна Блажкевич народила первістка.

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А Лілія Ребрик стала мамою втретє.

Фото: instagram.com/parfeniuk 13

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