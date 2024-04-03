Безгін не задекларував прибуток від бізнесу з родичами-депутатами рф, за який перебуває під слідством, — Береза

Народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін не задекларував прибуток від бізнесу з родичами-депутатами рф, за який проти нього порушило справу ДБР. Про це заявив народний депутат України VIII скликання Борислав Береза, проаналізувавши дані НАЗК.

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«Нардеп Віталій Безгін. Виходець з Криму. Він так і не показав в декларації, скільки грошей він отримав від фінансових оборудок з тіткою-депутатом від „Єдиної росії“ Галиною Герасимовою, яка в Криму залишилася», — написав Борислав Береза.

Екснардеп нагадав, що Безгін перебуває під слідством. Він є фігурантом кримінальної справи, яку веде ДБР за ч. 2 ст. 110 КК — зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади. Стаття передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

А за внесення недостовірних відомостей в декларацію Безгіним має зацікавитися ще й НАБУ, наголосив Береза.

«В 2020 році Безгін видав довіреність на розпорядження часткою в квартирі в окупованому Криму. Продаж квартири відбувся за законами… рф, а український нардеп фактично визнав російське законодавство в нашому, тимчасово окупованому, Криму. Гроші від продажу Безгін не задекларував ні за 2021 рік, ні за 2022 та 2023 роки. Тобто, окрім провадження ДБР по 110 ст КК, додається ще й корупційний злочин — декларування недостовірних відомостей. А це вже є предметом розслідування НАБУ», — пише він.

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Береза також звертає увагу, що Віталій Безгін та його тітка-депутатка рф очолюють однакові комітети.

«Пані депутатка-росіянка разом з племінником Безгіним займають навіть одну й ту ж посаду — очолюють комітет з місцевого самоврядування. Тільки та — у рф, а той — у Верховній Раді. Співпадіння? А також мають спільні грошові справи. Теж співпадіння? І це під час війни. Виникає питання ще й до СБУ, а що там з держтаємницею, доступ до якої за статусом має депутат ВР Безгін?», — цікавиться Береза.

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Він задається питанням, чи доведуть правоохоронні органи справу Безгіна до справедливого завершення.

«Відповіддю на це питання є те, що Безгіна поставили керувати комісією ВР проти керівництва Києва. Це там, де слуги разом зі слугами обговорюють, як слугам остаточно захопити владу в Києві. Ну, з Верещук у 2020 році не вийшло, почали шукати варіанти через комісію. І все це має офіційний статус. Щось мені підсказує, що з такими „кандалами“ і знаходячись на такому „гачку“, „слуга“ Безгін буде готовий прислужити в стилі „чого бажаєте“. Слідкуємо за шоу. Воно того варте», — резюмує екснардеп.

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Раніше повідомлялося, що в лютому у Верховній Раді було створено Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану. Головою комісії призначено народного депутата від «Слуги народу» Віталія Безгіна.

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