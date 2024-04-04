«Обкладали даниною» підприємців: у прифронтовому Дніпрі арештували банду рекетирів

У Дніпрі правоохоронці знову затримали злочинну групу, яка «обкладала даниною» місцевих підприємців.



Як повідомили в СБУ, зловмисники вимагали гроші з представників малого бізнесу. Для цього провокували конфліктні ситуації або вигадували штучні борги, а потім виставляли «рахунок» потерпілим. У разі відмови — рекетири викрадали своїх жертв та катували.

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У підвалі людей прив’язували до стільця та періодично били, погрожуючи фізичною розправою над потерпілими та їхніми родинами.

Співробітники СБУ задокументували факт «вибивання» грошей з місцевого ІТ-підприємця, в якого бандити вимагали кошти як «компенсацію» за нереалізований бізнес-проєкт, в який фігуранти нібито вкладали гроші.

За даними слідства, рекетири вивезли айтішника із зав’язаними очима до підвального приміщення, де застосовували до нього тортури.

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У результаті він погодився заплатити і відправив частину суми у криптовалюті. Щоб сплати «залишок», він мав звернутися по допомогу до своїх родичів.

Утримуючи підприємця у власному авто, фігуранти возили його по адресах близьких допоки він не зібрав всю суму.

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За даними слідства, рекетири планували розширити свій злочинний вплив і обкласти «даниною» більшу частину малого бізнесу.

Правоохоронці заблокували протиправні наміри угруповання та затримали організатора і його спільника.

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За даними слідства, ними виявились представники місцевого криміналітету, які раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці спіймали бандитів, які тероризували сім'ю загиблого бійця ЗСУ.

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