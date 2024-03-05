Викрадали підприємців й «вибивали» з них гроші: у Дніпрі СБУ затримала банду рекетирів

На Дніпропетровщині Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалося тримати у страху місцевих підприємців.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією спецслужби, рекетири вимагали гроші з представників малого та середнього бізнесу за «безперешкодну» господарську діяльність у прифронтовому регіоні.

Щотижнева сума «данини» залежала від сфери підприємництва, його масштабів та прибутковості.

«У разі відмови платити рекетирам, вони починали погрожувати фізичним насильством та „повільною“ смертю. Якщо це „не спрацьовувало“ — викрадали потерпілих, вивозили їх у безлюдну місцевість та били», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Злочинці також погрожували «конфіскувати» приватне майно постраждалих та розправитися з їхніми сім’ями.

Співробітники СБУ задокументували факт «вибивання» фігурантами майже одного мільйона у гривневому еквіваленті з місцевого бізнесмена.

РЕКЛАМА

Рекетири вивезли чоловіка на околицю обласного центру, а потім тримали його в автомобілі та погрожували фізичною розправою, якщо «не розрахується».

Співробітники СБУ затримали рекетирів після отримання першої частини неіснуючого боргу у розмірі 100 тис. грн.

РЕКЛАМА

Очільник банди намагався переховуватись від правоохоронців після затримання спільників, але це йому не вдалося. СБУ встановила його місцезнаходження і затримала.

За даними слідства, учасники угруповання входили до сфери впливу відомого кримінального авторитета і позиціонували себе як «силове крило» в його злочинній ієрархії.

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Також виявлено гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору банди і двом її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як злочинець намагався виманити 10 тисяч доларів у дружини загиблого на фронті воїна. А також про аферистів, які виманили у матері загиблого військового 7,5 мільйона гривень.

308

Читайте нас у Facebook