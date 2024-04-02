Рятуємо картоплю від жука «секретним» засобом: кидайте його у кожну лунку під час посадки

Мрія кожного дачника чи городника — виростити великий врожай картоплі, щоб вистачило до наступної весни, і щоб не ходити дуже часто на ринок, де ціни після Нового року зазвичай суттєво підвищуються.

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Але іноді на заваді таким добрим намірам протистоїть ненажерливий колорадський жук, який не тільки об'їдає надземну частину, а й позбавляє картоплю харчування, через що вона виростає дрібною. Втім, для боротьби з жуками є чимало дієвих методів, пише сайт для дачників та аграріїв-професіоналів.

Один з них — класти у кожну лунку під час посадки картоплі «секретний» засіб, щоб колорадський жук не наближався до кущів.

Спосіб маловідомий, але вельми ефективний. Усе, що потрібно зробити, — при посадці покласти в кожну лунку невелику жменю хвойної тирси.

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Також добре допомагає обробка кущів картоплі хвойним концентратом (2 столові ложки засобу на 10 літрів води).

Крім того, можна обробити кущі настоєм полину з деревною золою. 300 грамів подрібненого полину і склянку золи (краще використовувати березову) заливаємо десятьма літрами води, перемішуємо, настоюємо 3−5 годин, проціджуємо, додаємо столову ложку господарського мила.

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Також можна використовувати картопляні пастки. Така «приманка» допоможе вам заощадити час при зборі комах з грядки. Візьміть літрову банку і складіть в неї нарізані бульби картоплі. Закопайте в міжряддя так, щоб верх банки залишився над грядкою. Краї банки змастіть картопляним соком. Жуки приповзуть на аромат, впадуть в банку, а вибратися з неї не зможуть.

Гірчиця — доступний і простий репелент, який можна використовувати для боротьби з різними комахами. Найчастіше, з неї готують розчини:

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- 100 гр сухої гірчиці на 10 л води + 100 мл 9% оцту;

- 100 гр сухої гірчиці на 1 л води + господарське мило.

Як альтернативу можна просто посадити гірчицю поруч з картопляними грядками, а після цвітіння скосити і розкласти поруч.

Найбільш ефективним вважається настій з цибулиння і часнику. Готується він просто: 200 гр цибулиння і розтертих головок часнику, залити 10 л води й 2 години кип'ятити на повільному вогні. По готовності відвар процідити і долити води так, щоб вийшло 10 літрів. В кінці додати 10 гр натертого господарського мила.

Досвідчені дачники знають, що колорадський жук боїться запаху ялівцю, тому висаджують паростки цієї трави прямо в лунки з картоплею. Якщо урожай у вас вже встигає, то приготуйте розчин: пучок пагонів ялівцю залити 10 л води, настоюйте 3−4 години, процідіть і обприскати кущі.

Ялівець також допоможе проти комах на помідорах і баклажанах.

Чистотіл — ще більш ефективний засіб, оскільки він вбиває не тільки дорослих жуків і личинок, а й відлякує тих, хто тільки збирається відвідати ваші рослини. Чистотіл можна використовувати двома способами:

- викладати рослину між рядами з картоплею;

- готувати відвар: пагони скласти у відро, залити 10 л води, кип'ятити 15−20 хвилин, охолодити, процідити, розвести 500 мл настою у відрі води й обприскати город.

Чистотіл позбавить ваш урожай від колорадського жука на 2 тижні.

Настоянка з полину часто використовується дачниками в процесі боротьби зі шкідниками. Найбільш дієвим засобом вважається розчин:

400 г полину;

10 стручків гострого червоного перцю;

100 г листя часнику;

100 г чистотілу.

Залити вищевказані інгредієнти 10 л окропу, настояти 10−12 годин і використовувати для обприскування рослин.

Також відлякують шкідника календула, пижма та чорнобривці. Вони не лише захищатимуть картоплю від навали жуків, а ще й прикрашають город.

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