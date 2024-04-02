Посипте міжряддя цим копійчаним засобом, і забудете про бур’яни на грядках до осені

За лічені дні, після невеликого похолодання на цьому тижні, настане «пік» дачного сезону, і багато дачників-городників не знатимуть, за яку справу «хвататися». Адже окрім висадки овочів треба займатися прополкою городини.

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На щастя, досвідчені городники знають, як позбутися трави на грядках за один раз, так як після такої обробки бур’ян не ростиме аж до моменту збереження урожаю.

Найбільш доступний спосіб — використання тирси. Треба розподілити дерев’яну стружку тонким шаром на доріжках поміж грядками, це припинить ріст бур’янів, але не буде шкідливим для городніх культур. Бо тирса здатна забезпечувати циркуляцію повітря й утримує вологу всередині ґрунту.

Ще один дієвий спосіб — обробка шкідливих рослин оцтом. Такий метод боротьби з бур’янами вважається одним з найефективніших. Для приготування розчину треба взяти оцет 6% і розвести з водою у пропорції 1:1, додати 2 столові ложки солі. Ця суміш ідеальна для обробки однорічної трави, вона її випалює до самих коренів, достатньо буде одного разу. Щоб оцет не нашкодив майбутньому врожаю, краще робити обприскування на порожніх ділянках.

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Також можна використовувати й інші натуральні засоби.

Харчова сода. Такий варіант буде ефективним для боротьби з травою на доріжках з плитки. Посипте содою доріжки, потім зметіть її у щілини — і трава більше не ростиме між плитками. Процедуру треба повторювати кожні півтора місяці.

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Окріп. Достатньо просто полити бур’ян окропом і потім видалити його разом з коренем. Такий метод також підійде для боротьби з травою на доріжках.

Скошена трава, сіно чи солома у якості мульчі. Її треба розкласти у міжрядді шаром до 5 сантиметрів. Необхідно періодично оновлювати шари, тоді бур’яни не будуть рости.

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Також зазначимо, що у квітні у відкритий ґрунт можна посадити овочі, які не бояться морозів, оскільки в цьому місяці ще можливі нічні заморозки. Так, протягом місяця на ділянці можна посадити:

на початку місяця — горох, редис, ріпку, редьку;

у першій половині квітня — селеру, кріп, петрушку, салат;

у другій половині місяця — ранню капуста і ранні помідори (до проростання їх доведеться прикрити плівкою);

в кінці місяця — моркву, цибулю, гарбуз, кабачки.

Також автори спеціалізованого каналу радять у квітні починати висаджувати картоплю.

А раніше городники озвучили «секретний спосіб» захисту картоплі від навали колорадського жука.

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