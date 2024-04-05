Знищено щонайменше шість літаків: стали відомі результати атаки дронів на аеродром у російському Морозівську

Під час атаки дронами на россійські аеродроми у ніч на 5 квітня, коли, за заявами російського міноборони були «знищені чи перехоплені» більше 40 повітряних цілей, в Морозовську (Ростовська область рф) було знищено щонайменше 6 літаків ворога.

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Про це з посиланням на джерела пише «Українська правда». Під час операції, яку провела Служба безпеки України разом зі структурами Сил оборони, було завдано удару по фронтовим бомбордувальикам Су-24, Су-24М, Су-34, які рф використовує для скидання КАБів по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

У той же час OSINT-аналітики стверджують, що станом на 4 квітня на аеродромі знаходилимя 26 Су-34 і три Су-30/35.

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«Знищено щонайменше 6 військових літаків рф, ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових росіян стали «двохсотими» чи «трьохсотими», — зазначило джерело.

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Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець також зазначав, що, за супутниковими знімками, на авіабазі було десь 24 бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-35, які прикривають Су-34. «Якщо дійсно було залучено 40−60 БПЛА, які виконували удари по аеродрому „Морозовськ“, то побачимо які будуть результати. Також був удар по аеродрому в місті Енгельс, там ворог базує Ту-95, Ту-160, Ту-22, які використовуються для ударів по Україні. Думаю, що цього разу удари завдавалися далекобійними дронами української розробки», — цитують експерта «Новини Еспресо».

Нинішня атака на авіабазу — не перша. Ударні безпілотники прилітали до Морозовська й у грудні минулого року.

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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