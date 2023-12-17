Безпілотники ЗСУ атакували військовий аеродром під Ростовом: стали відомі результати удару (фото, відео)

У ніч проти 17 грудня, коли противник атакував Україну дронами-камікадзе та ракетами, було гучно й у низці російських областей.

Міноборони росії відзвітувало про «припинення спроби київського режиму вчинити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території рф». Спочатку повідомлялося про «перехоплення 33 безпілотників літакового типу над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей», а потім про «знищення черговими засобами ППО 2 українських безпілотних літальних апаратів над територією Волгоградської області».

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Тим часом канал Кремлівська табакерка пише, що був атакований військовий аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. Канал, посилаючись на свої джерела, стверджує, що не всі БПЛА були збиті — один із них вивів з ладу бомбардувальник Су-34, ще один серйозно пошкодив одну із установок С-300, яка захищала аеродром.

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А у Липецькій області був «приліт» по складу боєприпасів, на якому зберігалися «рідкісні снаряди». Джерела не кажуть, які саме, але «пішли чутки, що був атакований склад із касетними боєприпасами».

У мережі з'явилися відео і фото, які, як пише «Спільнота monitor», було знято на аеродромі Морозовськ.

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Фото "Спільнота monitor"

Фото "Спільнота monitor"

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«На фото можна побачити, що закрилки, швидше за все, Су-34, посічені елементами, що вражають. Якщо елементи потрапили в зону кабіни, літаку (ам) знадобиться серйозний ремонт», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про вибухи в Курській області в польовому таборі росіян біля села ПостоЗаїжджі двори, Поруч із населеним пунктом знаходиться військовий аеродром «Халіно».

Фото «Спільнота monitor»

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