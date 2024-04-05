«Росіяни навчаються у нас воювати. Час грає проти нас», — Ганна Маляр

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звернула увагу на те, як російська армія вчиться у українських військових, у тому числі й запозичуючи специфіку роботи штабів.

«Нашою ключовою перевагою на початку повномасштабного вторгнення була фаховість військових, — пише Ганна Маляр, яка раніше зазначала, що росіяни розколюють наше суспільство, використовуючи те, чим пишаються українці, на своїй сторінці у соцмережах. — Ми любимо своє критикувати, але наші штаби працювали значно ефективніше за ворожі.

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Наші операції планувались майстерніше. Наша військова бюрократія і шлях прийняття рішень були набагато менші ніж у ворога. Ми навіть фіксували скільки в них минає днів від втрати позиції до прийняття рішення щодо подальших дій — дійсно, це було у 2022 в рази довше ніж у нас.

Втім, це не тільки ми усвідомили, а й ворог теж. Бо якщо суто математично підходити до порівняння двох армій, то нас вже не повинно було існувати як держави. А ми звільнили чимало територій і доволі впевнено тримаємо оборону. Тож, вороги почали в нас вчитись.

Вони запозичили певну нашу специфіку роботи штабів, яка давала нам перевагу.

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Вони почали копіювати деякі наші військові рішення та оптимізували процес їхнього прийняття. І попри те, що вони потужно наступають, вони використовують наші військові ідеї навіть щодо пересування підрозділів.

Цей процес неминучий і час грає проти нас. Чи є з цього вихід?

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Він був і рік тому — допомогти нам із зброєю та ППО, аби ми отримали перевагу над ворогом і швидше звільнили свої території".

Фото із соцмереж

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