Генштаб попередив 25-річних українців про швидкий виклик до ТЦК

В Україні, де раніше президентом Володимироом Зеленським було підписано Закон України № 3127-IX «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників, почнуть викликати чоловіків відповідної вікової категорії до ТЦК. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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«Громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що одночасно, відповідно до Указу Президента України від 07.03.2024 № 149/2924 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби» протягом квітня-травня у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях здійснюється звільнення y запас військовослужбовців строкової військової служби.

«Усього у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб. З набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Комітет парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правку до «мобілізаційного законопроєкту», яка могла призвести до примусової мобілізації чоловіків з 18 річного віку.

Тим часом, народний депутат Україи Олег Дунда заявив, що призовний вік може залишитися на рівні 27 років, якщо в «мобілізаційному» законопроєкті, який наразі готується в парламенті до другого читання, його не зменшать до 25 років.

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