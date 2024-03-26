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Україна

Рада «забракувала» можливість мобілізації українців із 18 років

16:56 26 березня 2024
Мобілізація

У Верховній Раді триває розгляд «мобілізаційного законопроєкту». Комітет парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правку, яка могла призвести до примусової мобілізації чоловіків з 18 річного віку. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Комітет з нацбезпеки тільки що ВІДХИЛИВ правку, яка могла привести до примусової мобілізації з 18 річного віку», — написав він.

Про цю правку розповів раніше колишній спікер парламенту Дмитро Разумков, сообщает Новини.LIVE.

«Це велика проблема, бо там прописано таким чином — якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років», — зазначив політик.

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В той же час член комітету з питань нацбезпеки й оборони Юрій Здебський спростував інформацію про мобілізацію з 18 років та назвав це «перекручуванням», пише LIGA.net.

«По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл. […] Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін — і вона вчиться», — повідомив нардеп.

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Водночас він заявив, що за умови, якщо людина ніде не навчається, то за новим законопроєктом її «можуть взяти десь у військову частину чи ще кудись» для підготовки.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що у законопроєкт про мобілізацію не планується вносити зміни щодо зниження призовного віку в Україні нижче 25 років.

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