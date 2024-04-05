Бомбити Україну вже не будуть: після нальоту дронів на Енгельс з ладу виведено як мінімум три Ту-95МС

Головне управління розвідки разом із Збройними силами України в ніч на 5 квітня організували операцію, в рамках якої було завдано ударів по трьох аеродромах росіян. Зокрема, пошкоджено бомбардувальники Ту-95МС. Про це повідомили джерела у Силах оборони України, пише РБК-Україна.

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За інформацією джерел у ГУР, в результаті атаки дронів, ймовірно, серйозні пошкодження отримали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на аеродромі «Енгельс-2». Там же загинули семеро окупантів, серед них можуть бути пілоти бомбардувальників.

Ще одним об'єктом атаки став військовий аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів там знищено щонайменше чотири окупанти і повністю згоріли два ворожі Су-25.

Також співрозмовники повідомили про ураження ще одного аеродрому у Курську. Про результати цієї атаки подробиць поки що повідомляють.

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«Ніч на 5 квітня стала однією з найчорніших для російської стратегічної авіації та авіації в цілому. Наслідки лише цієї атаки будуть відчутні для окупантів у довгостроковій перспективі. Але це не остання подібна операція, ми, як кажуть, „ще не починали“», — заявив співрозмовник з ГУР.

Як писали «ФАКТИ», під час атаки дронами на російські аеродроми в ніч на 5 квітня в Морозовську (Ростовська область рф) було знищено не менше 6 літаків ворога.

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Ілюстративне фото

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