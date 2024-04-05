За відмову від медкомісії — п'ять років позбавлення волі: закон уже у Раді

В Україні, де триває загальна мобілізація, народні депутати хочуть посилити відповідальність за відмову від проходження медкомісії військовозобов’язаними. Проєкт Закону № 10379 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення» вже зареєстровано у парламенті.

ВІДЕО ДНЯ

Так, згідно з законопроєктом, відмова від проходження медичного огляду вважатиметься ухиленням від призову та каратиметься позбавленням волі до 5 років.

Планується, що законопроєкт розглянуть у Верховній Раді 10−11 квітня.

Як писали «ФАКТИ», раніше в ТЦК уточнили, хто з «обмежено придатних» має пройти ВЛК за новим законом.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

53

Читайте нас у Facebook