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Суспільство та люди

За відмову від медкомісії — п'ять років позбавлення волі: закон уже у Раді

18:51 5 квітня 2024
Верховна Рада

В Україні, де триває загальна мобілізація, народні депутати хочуть посилити відповідальність за відмову від проходження медкомісії військовозобов’язаними. Проєкт Закону № 10379 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення» вже зареєстровано у парламенті.

Так, згідно з законопроєктом, відмова від проходження медичного огляду вважатиметься ухиленням від призову та каратиметься позбавленням волі до 5 років.

Планується, що законопроєкт розглянуть у Верховній Раді 10−11 квітня.

Як писали «ФАКТИ», раніше в ТЦК уточнили, хто з «обмежено придатних» має пройти ВЛК за новим законом.

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