Мобілізація студентів та аспірантів: кого все-таки можуть призвати до армії

Під час воєнного стану та мобілізації в Україні студенти, аспіранти і докторанти мають право на відстрочку від військової служби. Проте зустрічаються випадки, коли навіть студентів призивають до армії.

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Крім того, зараз Верховна Рада активно працює над законопроєктом, який може суттєво змінити мобілізаційні правила, пише ТСН.ua.

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації лише у випадках, коли вони навчаються за денною або дуальною формами здобуття вищої освіти та отримують рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий. Це передбачено законом України про освіту.

Відтермінування від призову для навчання на весь період навчання у закладі освіти надається:

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громадянам України призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступенів

студентам професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання.

Однак після досягнення 21-річного віку відстрочка втрачає чинність.

Якщо хлопець не хоче мобілізуватися, то під час отримання повістки йому потрібно надати спеціальну довідку про те, що наразі він навчається (до територіального центру комплектування).

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Відстрочка для аспірантів

Згідно із законопроєктом про мобілізацію № 10449, аспіранти, які здобувають освіту за контрактом, були піддані призову під час мобілізації.

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Проте в Раді заявили, що не може бути розрізнення між тими, хто навчається в аспірантурі за контрактом, і тими, хто здобуває освіту на бюджеті. Нардепи вважають, що це суперечить Конституції, оскільки порушується принцип рівності.

Таким чином, у новій версії законопроєкту це розрізнення було видалено, і тепер всі аспіранти, незалежно від форми навчання, матимуть право на відстрочку. В новому варіанті документа чітко зазначається, що особи, які здобувають наукові ступені та перебувають в інтернатурі, не підлягають мобілізації протягом особливого періоду.

Чи можуть призвати до армії студентів іноземних вишів

В Україні заборонено виїжджати військовозобов’язаним чоловікам за межі країни.

Раніше студенти іноземних університетів могли їздити на навчання до інших країн, однак тепер вони не можуть виїжджати за кордон.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже підписав кілька законів, що стосуються мобілізації та військової служби, а уряд дозволив виїзд чоловікам за кордон, але, звісно, не усім.



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