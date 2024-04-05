Військовозобов'язаних не стосується: у ТЦК уточнили, хто з «обмежено придатних» має пройти ВЛК за новим законом

Президент України Володимир Зеленський 3 квітня підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Відповідно до цього закону, допризовники та військовослужбовці, які були визнані «обмежено придатними» мають пройти медогляд. Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

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«В медіапросторі відслідковуються трактування, що відтепер громадяни, які рішенням військово-лікарських комісій були визнані обмежено придатними до військової служби, мають повторно пройти ВЛК. Звертаємо увагу наших читачів, що подібні зміни стосуються статті 14 (Приписка громадян України до призовних дільниць) та статті 26 (Звільнення з військової служби) Закону України „Про військовий обов'язок і військову службу“. Тобто зміни стосуються допризовників і військовослужбовців, але не військовозобов'язаних громадян. Крім того Закон набуває чинності лише через місяць, а нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, будуть змінені ще через три місяці», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що обмежено придатні військовозобов'язані не повинні повторно проходити ВЛК. Вони мають робити це лише один раз на рік.

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