Раміна Есхакзай натякнула на новий роман, але категорично відмовилася розсекретити обранця

У 2023 році журналістка Раміна Есхакзай, якій у Києві погрожував озброєний чоловік, розійшлася зі своїм бойфрендом, адвокатом Євгеном Проніним. Якийсь час вона говорила, що поки не готова до нових стосунків, та й у неї немає часу ходити на побачення через те, що в неї дуже щільний графік зйомок, зокрема на прифронтових територіях.

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Однак зараз стало відомо, що у знаменитості з'явилася кохана людина. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Зі слів Раміни можна припустити, що її обранець — військовослужбовець. Показувати його вона не поспішає.

«Після завершення повномасштабного вторгнення (вона покаже обранця, — Авт.). У рамках безпеки не можна», — написала Раміна.

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Крім того, вона зауважила, що могла б вступити у стосунки з військовим.

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Зазначимо, що під час навчання в інституті вона зустрічалася з сином популярного українського шоумена Дмитра Коляденка — Філіпом. Потім вона мала стосунки з Євгеном Проніним і готувалася до весілля. Але це весілля не відбулося.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Раміна Есхакзай дала відверте інтерв'ю блогеру Олександру Волошину.

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