З’явитися до ТЦК мають всі, кому виповнилося 25 років: які документи потрібно взяти з собою

Після того як президент Зеленський підписав зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», зокрема щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років, військкоми заявили, що до ТЦК та СП повинні з'явитися всі чоловіки, яким виповнилося 25 років.



Вручення повістки не означає автоматичного відправлення одразу на фронт, нагадали у Львівський обласному військкоматі й зазначили, які документи потрібно взяти з собою.

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За даними ТЦК, повістки надходять громадянам України для:

- уточнення даних,

- проходження медичної комісії,

- мобілізації та направлення на навчання.

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У повістці вказується дата та час відвідування ТЦК. Це означає, що потрібно у вказану дату та час прибути до ТЦК та взяти с собою необхідні документи:

-паспорт

- ідентифікаційний код

- військово-обліковий квиток

- медичні документи

- посвідчення водія

- документи про освіту

- документи про склад сім'ї

- документи про наявність дітей

- посвідчення про багатодітність

- документи про догляд за людьми з інвалідністю.

Також варто зазначити, що якщо у людини є індивідуальні медичні показання, то слід мати з собою висновок лікарсько-консультативної комісії, повну історію хвороби.

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Правом на відстрочку від призову можна скористатися лише до набуття статусу військовослужбовця.

Після призову під час мобілізації та зарахування до особового складу військової частини подавати заяву про відстрочку пізно.

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Право на звільнення від призову реалізується шляхом подання відповідної заяви з додаванням документів, що підтверджують відстрочку. Такими документами можуть бути докази, що підтверджують сімейний зв'язок.

Раніше в Генштабі попереджали, що 25-річних українців найближчим часом будуть викликати до ТЦК.

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