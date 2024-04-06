38.81 / 39.33 42.20 / 42.86
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Нічого не виключаємо»: ще одна країна може відправити свої війська в Україну

11:37 6 квітня 2024
Еспен Барт Ейде

У Норвегії, яка допомагає збирати снаряди для ЗСУ, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде прокоментував можливе введення західних військ в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Еurointegration.

«Ті, хто говорив про це, насправді говорили не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо, — заявив Еспен Барт Ейде. — Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати».

Проте міністр додав, що ніякого бажання бути «безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми не хочемо».

Нагадаємо, першим про можливість відправки військ НАТО в Україну заявив президент Франції Макрон. Цю пропозицію позитивно прокоментували в Польщі та ще низці европейських країн.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
84

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Удача вестиме їх за руку: п'ять знаків зодіаку, яким пощастить у вихідні, 6−7 квітня

Банкомат

В Україні з’явились два нових види шахрайства: як їх розпізнати і як захиститись

Ольга Мартинівська

«Старший на 17 років»: суддя «МастерШеф» розповіла про свого коханого

щур

Рибам — зустрічі з важливими людьми, а Ракам — успіхи в роботі: що обіцяють зорі на день Металевого Щура

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту