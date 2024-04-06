«Нічого не виключаємо»: ще одна країна може відправити свої війська в Україну

У Норвегії, яка допомагає збирати снаряди для ЗСУ, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде прокоментував можливе введення західних військ в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Еurointegration.

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«Ті, хто говорив про це, насправді говорили не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо, — заявив Еспен Барт Ейде. — Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати».

Проте міністр додав, що ніякого бажання бути «безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми не хочемо».

Нагадаємо, першим про можливість відправки військ НАТО в Україну заявив президент Франції Макрон. Цю пропозицію позитивно прокоментували в Польщі та ще низці европейських країн.

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