Переговори завершено: стало відомо, коли та скільки снарядів отримає Україна від країн ЄС

Мільйон артилерійських снарядів для України. Наша армія отримає боєприпаси до квітня. Видання «Corriere della Sera» пише, що ініціатива президента Чеської Республіки Петра Павела увінчалася успіхом.

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«Офіційних комюніке не було, але ми знаємо, що празький уряд разом з п'ятнадцятьма країнами уклав контракти на поставку, заплативши приблизно 1,8 мільярда євро», — йдеться у статті.

Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів: 500 тисяч для найбільш поширеного калібру (155 мм) і ще 300 тисяч для 122 мм. Зрештою, чеські урядовці знайшли ще 200 тисяч. Невідомо, з якими саме підприємствами були встановлені контакти, хоча чутки вказують, зокрема, на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку.

Кілька тижнів тому радник Павела з питань національної безпеки Томаш Пояр повідомив, що перші поставки почнуться в червні. Зараз темпи прискорюються: вантажі відправлятимуться до квітня. Серед інших, у зборі взяли участь Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Італії в цій групі немає.

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Лише деякі з цих держав оголосили суму свого внеску. Швеція, наприклад, внесла 32,6 мільйона, Португалія — 108, Норвегія — 140. Німеччина може внести 156 мільйонів євро. Президент України Володимир Зеленський вже кілька тижнів наполягає на тому, що необхідно терміново поповнити боєприпасами гармати, які стоять на лінії оборони на Донбасі. Дисбаланс сил на місцях очевидний: в середньому росіяни роблять 10 000 пострілів на день, що в п'ять разів більше, ніж українці.

Раніше повідомлялося, що рф використовує дефіцит боєприпасів у СОУ, а військові аналітики прогнозують масштабний наступ росіян влітку.

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