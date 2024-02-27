«Поразка росії необхідна для безпеки в Європі»: у Парижі обговорили відправку західних військ в Україну

Напередодні у Франції відбулася конференція, під час якої обговорювалася війна росії проти України, а також допомога українським військовим, зокрема постачання боєприпасів. Президент Франції Емманюель Макрон, який нещодавно скасував свій візит в Україну, прийав близько 20 європейських лідерів

ВІДЕО ДНЯ

«Ми хочемо надіслати путіну дуже чітке повідомлення, що він не переможе в Україні. Наша мета — розбити цю ідею, в яку він хоче, щоб ми повірили: що він якось переможе», — цитує «Радіо Свобода» радника президента Франції.

Сам Макрон повідомляв, що обговорювалася можливість відправлення в Україну іноземних сухопутних військ, втім, «консенсусу з цього приводу нема»: «Виключати нічого не можна. Ми зробимо все можливе, щоб росія не змогла виграти цю війну. Ми переконані, що поразка рф потрібна для безпеки та стабільності в Європі». Також він повідомляв про створення нової коаліції, яка постачатиме Україні ракети та боєприпаси великої дальності.

Після дискусій президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що «найближчим часом Захід спільними силами зможе підготувати суттєве постачання боєприпасів для України», але деталізувати не став, лише зазначвши, що «є дуже конкретна відповідь з боку європейських лідерів і не тільки європейських, бо були також представники Канади в США».

РЕКЛАМА

«Маю надію, що найближчим часом це вдасться матеріалізувати і Україна таку допомогу у вигляді боєприпасів отримає», — повідомив Дуда. Щодо відправки в Україну військових, за його словами, «не було абсолютного порозуміння»: «Думки є різні, загалом таких рішень немає і я хочу це підкреслити. Натомість якщо мова йде про не мілітарну допомогу, наприклад, у розмінуванні чи допомога в охороні кордону, то на такі пропозиції учасники дискусії були відкриті»

Раніше в NBC News, посилаючись на джерела, близькі до адміністрації Байдена, повідомляли, що у разі подальшого блокування військової допомогу Україні республіканцями, Білий дім може попросити свого союзника надати Києву ракети ATACMS, здатні завдати удару вглиб окупованого росією Криму.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

204

Читайте нас у Facebook