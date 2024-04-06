Тельцям — Імператор, Стрільцям — Ієрофант, а Водоліям — Зірка: Таро-прогноз від Макса Гордєєва на тиждень з 8 по 14 квітня

Від дня кумедного Металевого Щура залишається зовсім трохи часу до початку нового тижня, який принесе представникам деяких знаків зодіаку розвиток підсвідомості, а також допоможе досягти прозріння у важливих сферах життя.

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В цьому запевняє «київський мольфар» Макс Гордєєв, пише ресурс з гороскопами.



Овен (21 березня — 19 квітня). Карта Таро: Повішений

Овни, приготуйтеся до тижня капітуляції та самоаналізу. Карта «Повішений» закликає вас відпустити контроль і прийняти нову перспективу. Довіртеся мудрості підкоритися життєвому потоку. Відпустивши опір, ви зможете знайти ясність і розуміння в найнесподіваніших місцях. Дозвольте собі зупинитися і поміркувати, знаючи, що іноді найбільші осяяння приходять в моменти тиші.

Телець (20 квітня — 20 травня). Карта Таро: Імператор

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Тельці, скористайтеся своєю владою і прийміть свою роль лідера на наступному тижні. Карта «Імператор» означає владу і контроль. Повірте у свою здатність приймати мудрі рішення і впевнено керувати. Встановіть чіткі межі і стверджуйте себе у всіх справах. Використовуйте свою внутрішню силу і завоюйте повагу оточення.

Близнюки (21 травня — 20 червня). Карта Таро: Маг

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Близнюки, на наступному тижні використовуйте свою вроджену силу прояву і творчості. Карта «Маг» нагадує вам про вашу здатність перетворювати свої мрії на реальність за допомогою цілеспрямованих намірів і дій. Проявіть свою винахідливість і візьміть свою долю у свої руки. Довіртеся своїм навичкам і талантам, щоб подолати будь-які перешкоди, які можуть виникнути.

Рак (21 червня — 22 липня). Карта Таро: Місяць

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Раки, наступного тижня з цікавістю та інтуїцією досліджуйте глибини своєї підсвідомості. Карта «Місяць» запрошує вас дослідити сфери таємниць та інтуїції, які лежать за завісою свідомості. Прийміть тіні як джерело мудрості і прозріння, довіряючи керівництву свому внутрішньому голосу, який висвітлить шлях до більшої ясності і розуміння.

Лев (23 липня — 22 серпня). Карта Таро: Колесо Фортуни

Леви, готуйтеся до змін у фортуні й несподіваних можливостей на наступному тижні. «Колесо Фортуни» обертається на вашу користь, відкриваючи нові цикли зростання і розширення. Приймайте зміни з відкритим серцем і довіряйте планам Всесвіту щодо вас. Будьте гнучкими і використовуйте можливості, які з'являються на вашому шляху.

Діва (23 серпня — 22 вересня). Карта Таро: Імператриця

Діви, наступного тижня пориньте в енергію творчості і достатку. Карта «Імператриця» закликає вас прийняти свої інстинкти виховання і культивувати красу в усіх аспектах вашого життя. Довіртеся благодатній енергії Всесвіту, яка підтримає ваші починання. Дозвольте собі віддаватися життєвим радощам і насолоджуватися розкішшю, яка вас оточує.

Терези (23 вересня — 22 жовтня). Карта Таро: Вежа

Терези, приготуйтеся до глибоких одкровень і трансформаційних зрушень на наступному тижні. Карта «Вежа» віщує період потрясінь, коли старі вірування і структури будуть піддані сумніву. Сприймайте дискомфорт зростання з мужністю і стійкістю, знаючи, що з попелу руйнування постає потенціал для глибокого оновлення. Довіртеся процесу трансформації, який приведе вас до більшої автентичності та розширення можливостей.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада). Карта Таро: Сонце

Скорпіон, наступного тижня ви будете насолоджуватися променистою енергією радості і життєвої сили. Карта «Сонце» освітлює ваш шлях, приносячи ясність і оптимізм у ваше життя. Прийміть благословення, які вас оточують, і дозвольте своєму внутрішньому світлу яскраво сяяти. Довіртеся багатству Всесвіту, який виконає ваші бажання і принесе задоволення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня). Карта Таро: Ієрофант

Стрільці, на наступному тижні зверніться до традицій і мудрості. Карта «Ієрофант» нагадує вам про необхідність з'єднатися зі своєю духовною стороною і вшанувати уроки минулого. Зверніться до наставників або духовних лідерів за розумінням і підтримкою. Візьміть участь в ритуалах або практиках, які наблизять вас до вашого вищого «я» і поглиблять ваше розуміння навколишнього світу.

Козоріг (22 грудня — 19 січня). Карта Таро: Справедливість

Козороги, на наступному тижні прагніть до балансу і справедливості у всіх своїх справах. Карта «Справедливість» нагадує вам про необхідність діяти чесно і неупереджено. Довіртеся універсальним законам карми, щоб досягти справедливості і рівноваги у своєму житті. Будьте чесними і приймайте рішення, які відповідають вашим принципам і цінностям.

Водолій (20 січня — 18 лютого). Карта Таро: Зірка

Водолії, очікуйте на тиждень надії і натхнення. Карта «Зірка» осяює вас своїм світлом, заохочуючи довіряти Всесвіту і вірити в магію можливостей. Будьте оптимістами і дозвольте своєму внутрішньому світлу провести вас через будь-які виклики, які можуть виникнути. Не зводьте очей з горизонту, адже попереду на вас чекають яскравіші дні.

Риби (19 лютого — 20 березня). Карта Таро: Верховна жриця

Риби, прислухайтеся до своєї інтуїції і внутрішньої мудрості на наступному тижні. Карта «Верховна жриця» пропонує вам довіритися своїм інстинктам і звернути увагу на тонкі послання Всесвіту. Прийміть таємниці життя і дозвольте своїй інтуїції вести вас до більшого розуміння. Довіртеся божественній мудрості, що живе всередині вас.

Про те, яким знакам зодіаку пощастить у вихідні, 6−7 квітня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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