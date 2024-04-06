Настя Каменських засмутила харків’ян: «Гуляти містом та ловити сонячні промені» навряд чи вийде

Співачка NK (Настя Каменських), якій багато хто з українців співчуває через дивні витівки офіційного чоловіка Потапа, ненавмисне (сподіваємось) засмутила деяких шанувальників.

ВІДЕО ДНЯ

Так, у сторіз свого акаунту в Instagram вона вчора, у п'ятницю, розмістила коротке відео. Дівчина одягається, ймовірно, для прогулянки містом і коментує події, які відбуваються.

Одягнувши білі штани та кофту вільного покрою, а потім шапку, Настя запитує: «Як ваш день? Чекаєте вихідні?».

Згодом цей ролик перемістився до основних відео соціальної мережі, де буде знаходиться довгий час на відміну від сторіз, які живуть лише добу. І це свідчить про те, що Каменських хоче зберегти ролик надовго.

РЕКЛАМА

Звичайно, картинка вийшла чудовою: красива жінка одягає красивий одяг та йде на прогулянку європейським містом. Хто б з українок не погодився помінятися з Настею місцями?

Тому шанувальники відразу поспішили захопитися побаченим.

РЕКЛАМА

Але оскільки більшість українців живуть в трохи іншому світі, то на місце замилуванню прийшло більше сурове сприйняття реальності. Звичайно, ніхто не став писати, що «у нас сьогодні робота на дачі» чи «краще б стала волонтеркою, як Даша Астаф'єва», але, судячи з усього, коментатори були не в захваті від поведінки улюблениці, хоча й ставили вподобайки.

РЕКЛАМА

А потім почали ставити каверзні запитання про те, де зараз Олексій Потапенко-ухилянт і т.п.

А одна з жінок розповіла, як проходить день у багатостраждальному Харкові.

Тому в фангрупах шанувальники стали давати Насті поради: ніхто тебе не засуджує за прогулянки Європою. Але не ставай схожою на Потапа: якщо не хочеш бути волонтеркою, не вихваляйся своїм життям на ситому Заході. Адже для багатьох твоє ім'я може стати символом зради. В той час, коли на наші голови летять бомби і «циркони», ти займаєшся речами, які навряд чи допоможуть нашій перемозі.

Чи сприйме зірка поради — вирішувати тільки їй.

Як відомо, Потап поїхав до Німеччини. Там в нього відбудуться виступи. Його фанати теж не в захваті від поведінки репера.

61

Читайте нас у Facebook