Потап поїхав до Німеччини: що відомо (відео)

Репер-продюсер Потап, який напередодні потрапив у скандал своєю участю у вечірці в Німеччині як «російський ретро-артист», вже знаходиться по дорозі до цієї країни.

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Про це він повідомив у соціальній мережі, де опублікував коротке відео з написом «По дорозі до Німеччини».

Зазначимо, що нічого поганого в тому, щоб виступати в країні, яка є нашим союзником у війні, немає. Просто глядачів обурило, що Потап збирався свідомо виступати як російський співак, і якби не українські блогери, цей намір йому зійшов би з рук.

Але перед від'їздом до ФРН Потап відзначитись ще однією дивною заявою: відповідаючи на коментарі підписників в Instagram Олексій заявив, що зашквари є його фірмовим стилем.

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«Щось надто багато зашкварів за вашою участю», — написали фоловери під постом артиста, у якому він виправдовується за те, що на афіші його концерту в німецькому нічному клубі було зазначено, що він виступає в межах програми Russian Retro і заспіває російськомовні пісні з репертуару гуртів «Потап і Настя», «Время и Стекло», Mozgi, які розпалися і які він раніше продюсував.

«Це мій фірмовий стиль», — відповів Потап, поставивши наприкінці смайл, який сміється до сліз.

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Якою була реакція слухачів, цілком очевидно: вони констатували, що, здається Потап робить все, щоб каплі поваги до нього дуже швидко випаровувалися. І зараз багато його справжніх шанувальників з острахом очікують, яку нову витівку викине Потап.

Нагадаємо, що днями Потап забив ще один «клин» у майбутнє свого шлюбу: після слізних звертань до Насті Каменських зі словами «Не відпусти» він в той же день заявив, що вона його «колишня дружина».

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